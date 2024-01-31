Россияне больше не мечтают работать в Газпроме: названы лучшие работодатели страны

Россияне больше не мечтают о работе в Газпроме: рейтинг лучших российских работодателей за 2023 год от HeadHunter в трех номинациях из четырех возглавили частные компании. Добывающая отрасль хоть и остается привлекательной, но значительно уступает производству, IT и банковскому сектору.

Так, в номинации "крупнейшие компании" (более 5 тыс. сотрудников) лидерство захватили Альфа-банк, Яндекс, ВТБ и Tele2.

В категории "крупные компании" (1-5 тыс. сотрудников) также лидируют недобывающие отрасли: 2ГИС, издательство "Эксмо" и банк "Точка".

Рейтинг "средних компаний " (250-1000 сотрудников) возглавляют Иви, СберМаркетинг и Okko.

Наконец, в категории "небольшие компании" (100-250 сотрудников) лучшими стали центр развития "Среда возможностей", Black Star и Sports.Ru.