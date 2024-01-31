31 Января 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

"Держать нос по ветру". Депутат призвал быстрее переводить образование в "цифру"

Депутат Законодательного Собрания Вологодской области от "Единой России", экс-мэр Вологды и экс-депутат Госдумы Евгений Шулепов призвал активнее переводить образование на цифровые рельсы. Об этом он заявил в своих соцсетях, вызвав бурную полемику.
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Он заявил, что традиционная школа "постепенно уйдет в небытие". Люди будут получать образование онлайн. Исчезнет проблема кадрового обеспечения школ, так как "один предметник будет давать лекции сразу нескольким тысячам учеников, сидящим по ту сторону экрана".

"Домашние задания, практическая часть и прочие письменные работы будут проверяться не учителем, а компьютером. Для этого создадут специальные приложения для обучения. Все процессы максимально автоматизируют. От руки писать почти ничего не придется - планшет заменит тетради, учебники, ручки, карандаши, линейки", - написал Шулепов.

Он считает, что откроется много частных учебных заведений. Сидеть за партой больше не придется, обучение будет свободным, творческим. Преподаватели будут больше наставниками и друзьями, как на Западе. К ученикам появится индивидуальный подход, будут работать тьюторы.

Сельские школы просто закроют, переведя детей на дистант, так как учителей не будет.

Большой вес в обществе будут иметь психологи, репетиторы, няни, домашние учителя, тьюторы. А оплата их труда вырастет в разы и сравняется с оплатой труда топ-менеджеров. Это все произойдет уже к 2030 году. Так что родители должны спешить погружать своих детей в цифровой мир. А учителя, которые не смогут подстроиться под новую реальность, будут вышвырнуты за борт.

Его пост вызвал почти 600 комментариев, в основном возмущенных.

"Как вы достали уже, честное слово, со своими нововведениями. Всё у вас в деньги упирается, всё не насытитесь... Своих детей на расстоянии учили? Через интернет на платформах?" - самый популярный комментарий, набравший более 800 лайков.

"Вы чьи интересы продвигаете? Зачем нам школы, как на Западе? У нас же абсолютно разные взгляды, на семью, общество, на воспитание. Откуда такая уверенность, что русские примут новую школу? Или вы намерены через колено ломать традиционную школу?" - написала Елена.

Люди пишут о чьем-то заказе, предательстве, продажности тех, кто выступает за уничтожение школы. В ответ Шулепов говорит о прогрессе, который не остановить и за которым Россия должна следовать.

Сегодня он разместил новый пост, похвалив родителей за активность, но призвал учитывать "мировые тенденции". И разрабатывать новые образовательные программы. Он заключил, что "надо держать нос по ветру и ухо востро".

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев считает, что альтернативы традиционному очному уроку с учителем нет. Замена его экраном - это просто уничтожение образования.

Интересно, что связь цифровизации с нехваткой учителей подтвердил и глава Минцифры Максут Шадаев. В 2021 году он заявил в Госдуме, что учителей на все школы не хватает, поэтому их закрывают.

Теги: образование, цифровизация, школа


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