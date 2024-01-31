Власти отказали екатеринбуржцам в публичных слушаниях по парку 50-летия ВЛКСМ

Жителям Екатеринбурга отказали в проведении публичных слушаний относительно парка 50-летия ВЛКСМ. Такой ответ дала городская дума за подписью председателя Анны Гурарий.

"Обращаю ваше внимание, что, согласно статьям 31, 33 Градостроительного кодекса РФ, как утверждению изменений в правила землепользования и застройки, так и принятию главой Екатеринбурга решения о назначении общественных обсуждений, по таким изменениям по общему правилу в обязательном порядке предшествует ряд процедур, в том числе разработка соответствующего проекта, который и будет предметом обсуждений. Учитывая изложенное, назначение публичных слушаний не представляется возможным", - приводят официальный ответ гордумы в "Вечерний ведомостях".

Напомним, что жители Юго-Западного района ранее собрали порядка 350 подписей за проведение публичных слушаний. Горожане утверждают, что их просьбы и требования не застраивать 2 га парка властями игнорируются.

На участке планируют построить общежитие училища олимпийского резерва с административно-хозяйственным корпусом и медико-восстановительным центром. Ситуация неоднозначная. На первый взгляд, горожане выступают против застройки парка, на что городские и региональные власти их успокаивают обещаниями "не трогать парк 50-летия ВЛКСМ". Однако мнение на счет того, что считать "парком" у обеих сторон разное, власти утверждают, что часть территории изначально принадлежала спортивному учреждению, с чем категорически не согласны екатеринбуржцы.

Ранее горожане даже записали обращение к президенту Владимиру Путину.