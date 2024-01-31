Бывшего краевого вице-премьера Елену Лопаеву признали виновной в хищениях из фонда

Ленинский районный суд Перми признал бывшего краевого вице-премьера Елену Лопаеву виновной в растрате в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору и приговорил ее к четырем годам колонии общего режима, сообщили Накануне.RU в суде.

Также она оштрафована на 500 тыс. руб. Лопаеву взяли под стражу в зале суда. Защита намерена обжаловать приговор. Напомним, свою вину экс-чиновница не признавала.

Напомним, гособвинение запросило шесть лет колонии для бывшего зампредседателя правительства Пермского края Елены Лопаевой. Также прокуратура просит оштрафовать ее на 900 тыс. руб. и на 2,5 года запретить занимать определенные должности.

По версии следствия, деньги похищались под видом оплаты договоров на оказание различных услуг - например проведение праздника Масленицы или Дня Защитника Отечества. Однако фактически мероприятия не проводились, а руководители компаний-подрядчиков передавали средства с личных счетов на подконтрольные злоумышленницам структуры, взимая процент за свои услуги.

Вторая обвиняемая - Елена Найданова, скрылась от суда и сейчас находится в розыске. Сообщалось, что она может находиться во Франции.