Экс-инспектору Ростехнадзора, проверявшему "Листвяжную", вынесли второй приговор

Суд в Кемеровской области приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего инспектора Ростехнадзора Сергея Винокурова за попытку скрыть ненадлежащие проверки шахты "Листвяжная" перед аварией.

С учетом наказания по делу о взятках он приговорен к шести годам колонии общего режима, сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 274.1 ("Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России") УК РФ.

По версии следствия, Винокуров и его коллега Вячеслав Семыкин потребовали от старшего механика шахты "Листвяжная" внести в архив базы данных недостоверные сведения об инспектировании предприятия за неделю до ЧП.

Ранее Винокуров по делу о получении взятки углем от бывшего директора "Листвяжной" был приговорен к трем годам колонии, Семыкин - к трем годам условно. В связи со смертью Семыкин освобожден от наказания.

Напомним, при аварии на шахте, которая произошла в ноябре 2021 года, пострадало более 100 человек, 51 погиб. Рабочие заявляли, что руководство сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля. После этого произошло еще несколько инцидентов на шахтах региона, которые обнажили проблему систематических нарушений безопасности.

В Ростехнадзоре называли причинами аварии грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты.

Комиссия ведомства по расследованию причин аварии на шахте также выявила нарушение правил эксплуатации технических устройств, ошибки в проектировании. В шахту проносились телефоны, использование которых под землей запрещено. Также сообщалось, что концентрация метана в шахте "была взрывоопасной задолго до аварии" и менеджмент шахты знал об этом.