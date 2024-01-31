Борис Надеждин подал в ЦИК документы и подписи на выдвижение в президенты России

Депутат из подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин подал документы и подписи в Центральную избирательную комиссию на выборах президента России.

Надеждин выдвинут в президенты непарламентской партией "Гражданская инициатива", поэтому ему требовалось собрать и представить и в ЦИК 100-105 тыс. подписей в свою поддержку. В итоге штабы и волонтеры Надеждина собрали 208 тыс. подписей, заявил кандидат.

По закону у ЦИК есть 10 дней на проверку подписей и документов кандидата. В комиссии уже заявили, что не нашли нарушений в документах Надеждина.