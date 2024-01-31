В Тюменской области будут судить подростка, устроившего смертельное ДТП

Прокуратура Бердюжского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении несовершеннолетнего местного жителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Он обвиняется в вождении автомобиля без прав и нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц.

В пресс-службе регионального управления СКР сообщили, что вечером, в октябре 2023 года 16-летний подросток управлял автомобилем ВАЗ-21053. Вместе с ним в машине находились четверо пассажиров: 2006, 1998, 1971, 1963 годов рождения.

В Бердюжском районе на федеральной автодороге общего пользования Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, он столкнулся с грузовым тягачом, не уступив дорогу, двигающемуся навстречу большегрузу. В результате тягач въехал в стоящий у придорожного кафе малотоннажный грузовик Mercedes.

В аварии погибли трое пассажиров ВАЗа, жители Бердюжского района Тюменской области – двое мужчин в возрасте 24-х, 52-х лет и 60-летняя женщина. Несовершеннолетний водитель и 17-летний пассажир были доставлены в больницу села Бердюжье. Отмечается, что несовершеннолетнему причинен тяжкий вред здоровью.

33-летний водитель Mercedes и его 59-летний пассажир также с травмами были доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая квалифицированная помощь.

Кроме того, по уголовному делу заявлен гражданский иск 300 тыс. рублей.