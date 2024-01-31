Масон Богданов снялся с выборов президента России

Масон Андрей Богданов заявил, что снялся с президентских выборов из-за незакрытого зарубежного счета.

Центризбирком России подтвердил, что глава "Российской партии свободы и справедливости" отказался от участия в выборах, его признали утратившим статус выдвинутого кандидата. Он подал официальное заявление.

Примечательно, что утром Богданов привез в ЦИК необходимые для регистрации документы и подписи, собранные в его поддержку (правда, неизвестно, сколько было подписей).