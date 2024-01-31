В Совфеде призвали проверить слова правнучки Чкалова на предмет госизмены

Заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что призыв правнучки летчика Валерия Чкалова о возможном ядерном ударе по Москве нужно проверить по статье о госизмене.

"Надо бы это все проверить на предмет УК РФ. Потому что сдается мне, что здесь есть признаки 275 статьи, которая называется "Государственная измена", — сказал Климов "Ленте.ру".

По мнению сенатора, в России нужно больше заниматься патриотическим воспитанием. Было ошибкой отменить его в школах в 90-х годах, считает он.

Ранее правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова заявила, что для завершения конфликта следует ударить ядерным оружием по Москве.

Богданова уехала из России после начала СВО. Известно, что у нее есть гражданство Израиля.