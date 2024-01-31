31 Января 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Госдума одобрила конфискацию имущества за фейки об армии

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о конфискации имущества за распространение фейков об армии, а также за широкий ряд других правонарушений.

За одно заседание палата одобрила законопроект и во втором, и в третьем чтениях.

Подписи под законопроектом поставили 395 из 450 депутатов Госдумы.

"Это долгожданный законопроект, граждане требуют его принять", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия").

"Это есть в других странах, там более жестко поступают с предателями. Мы защищаем наших солдат и нашу страну от тех, кто поступает подло, от негодяев и предателей. Вот смысл законопроекта", - добавил председатель палаты.

Олег Нилов ("Справедливая Россия – За правду") заявил, что "надо уничтожать ответственность наших врагов, законопроект надо было принимать раньше". Он добавил, что "не надо останавливаться на достигнутом" и вернуть конфискацию имущества и за другие преступления, например, за убийства.

Андрей Луговой (ЛДПР) считает, что "пряники любят все, но нужна еще и дубина, и плетка для негодяев". Он полагает, что конфискация имущества ограничит иностранное влияние на территории РФ. "Нам избиратели задают вопрос: "Доколе можно?", - считает Луговой.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") назвала "самыми опасными преступлениями" те, за которые предлагается ввести конфискацию. По ее мнению, люди, которые публикуют фейки об армии, вонзают "нож в спину каждой женщины и каждого ребенка в России".

Николай Коломейцев (КПРФ) напомнил, что "строгость российских законов всегда компенсировалась необязательностью их исполнения". Депутат считает, что финансовую ответственность должны нести и телеканалы, и издательства, которые давали высказаться преступникам (причем он привел в пример Филиппа Киркорова, который не является фигурантом уголовных дел и иноагентом). Также Коломейцев заявил, что ожидает некие "изменения в законах после президентских выборов".

За принятие закона в третьем чтении высказались 377 депутатов из 450 (только 83% парламентариев). Фракция "Новые люди" не голосовала по этому вопросу, остальные фракции выступили "за". После голосования Володин устроил гневную отповедь представителям этой фракции: "У них есть свои избиратели – перед ним отчитаются".

Теги: госдума, конфискация имущества, фейки об армии


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