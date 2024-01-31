Виталий Хоценко лично оценил ход работ на объектах незавершенного строительства в Омске

Сегодня губернатор Омской области совместно с представителями администрации Омска и профильных структур побывал на площадке строительства 10-тиэтажного жилого дома по улице 11-я Ремесленная в Амурском посёлке областной столицы.

Разрешение на строительство этого объекта было выдано еще в 2007 году. За прошедшее время был смонтирован каркас на 12 этажей, хотя изначально проект был рассчитан на 10 этажей. И затем стройка остановилась.

Работы на долгострое возобновились около полутора лет назад, сообщает пресс-службе Правительства Омской области.

Новому застройщику пришлось демонтировать лишние конструкции. В итоге в доме будет сформировано 59 квартир. Договоры долевого строительства с гражданами оформлены на 52 квартиры. На сегодняшний день завершена кладка стен, готовы внутренние перегородки, установлены стеклопакеты в оконные блоки, предстоят фасадные работы. Сдать дом в эксплуатацию подрядчик обещает в этом году.

"Проблемный" многоквартирный дом по ул. Луговой в Ленинском округе тоже предполагается ввести в строй в этом году. На сегодняшний день коробка пятиэтажного дома практически готова, тепловой контур будет закрыт в феврале. Осталось решить вопросы с техническим присоединением к тепловым сетям.

"Президент поставил перед регионами задачу решения проблем «обманутых дольщиков». К этим вопросам стремимся подходить комплексно, с применением всех доступных инструментов реализации жилищной политики в сфере долевого строительства, в интересах пострадавших от действий недобросовестных застройщиков граждан", - отметил Губернатор Виталий Хоценко.