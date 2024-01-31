СМИ: Правнучка летчика Чкалова призвала нанести ядерный удар по Москве

Правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова заявила о необходимости ударить по Москве ядерным оружием "для завершения конфликта". Более того, она готова "проспонсировать" это военное преступление. Об этом пишет "Московский комсомолец".

По мнению Богдановой, атомный удар по Хиросиме и Нагасаки послужил "прекрасным завершением конфликта".

Правнучка Чкалова, являющаяся гражданкой Израиля, призналась, что ее не волнуют люди, которые могут пострадать из-за ядерного взрыва. Богданова добавила, что ей нет дела до своих бабушки и матери.

Напомним, в октябре глава RT и агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поразмышляла о том, чтобы провести термоядерный взрыв над территорией Сибири. В своей программе "Ч.Т.Д." она сослалась на неких знакомых военных экспертов, которые якобы сказали ей, что такой взрыв не приведет к ядерной зиме, а всего лишь выведет из строя всю радиоэлектронику и все спутники. По мнению Симоньян, это приемлемая жертва для победы в СВО.

После такого заявления на Симоньян подали заявление в Следственный комитет и полицию. Позже сообщалось, что МВД РФ не нашло экстремизма в словах главного редактора RT.