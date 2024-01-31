Ограниченно годных к военной службе украинцев направят на новый медосмотр

Все военнообязанные ограниченно пригодные к военной службе граждане Украины обязаны будут пройти повторный медосмотр, если будет принят новый законопроект о мобилизации.

Как сообщалось, правительство Украины внесло в Раду доработанный проект закона о мобилизации. Он снижает возраст мобилизации с 27 до 25 лет и вводит электронные повестки.

Все военнообязанные мужчины 25-55 лет, получившие инвалидность ІІ и ІІІ групп после начала СВО, должны пройти новую медкомиссию до конца 2024 года. Исключение касается только тех, у кого нет рук или ног, и тех, кто стал инвалидом в армии.

Еще одно нововведение - обязанность больниц сообщать о пребывании в стационаре людей 18-25 лет. Главврачи должны будут будут отчитываться в ТЦК о поступлении таких пациентов.

