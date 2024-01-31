31 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге решено снести горевший дом на улице Шефская

В столице Урала принято решение снести "проблемный" дом на улице Шефская, 15. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

По данным канала, власти намерены расселить дважды горевший дом, вокруг которого "было много шума". Документ должен быть опубликован в ближайшее время. После расселения здание снесут.

Напомним, речь идет о двухэтажном доме №15 на улице Шефская. В январе 2023 года там случился крупный пожар: произошло возгорание квартиры, после чего огонь перекинулся на другие помещения. По данным прокуратуры, общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, пострадали семь квартир из 16 находящихся в реестре муниципального имущества.

Полгода спустя дом официально признали аварийным. Сообщалось, что он подлежит сносу или реконструкции.

Теги: дом, Шефская, снос, Екатеринбург


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