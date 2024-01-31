В Екатеринбурге решено снести горевший дом на улице Шефская

В столице Урала принято решение снести "проблемный" дом на улице Шефская, 15. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

По данным канала, власти намерены расселить дважды горевший дом, вокруг которого "было много шума". Документ должен быть опубликован в ближайшее время. После расселения здание снесут.

Напомним, речь идет о двухэтажном доме №15 на улице Шефская. В январе 2023 года там случился крупный пожар: произошло возгорание квартиры, после чего огонь перекинулся на другие помещения. По данным прокуратуры, общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, пострадали семь квартир из 16 находящихся в реестре муниципального имущества.

Полгода спустя дом официально признали аварийным. Сообщалось, что он подлежит сносу или реконструкции.