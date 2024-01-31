Губернатор Андрей Травников: Спортивные федерации должны работать в самых отдалённых районах Новосибирской области

Новые задачи по дальнейшему развитию отрасли в регионе на расширенном заседании коллегии министерства физической культуры и спорта обозначил Губернатор Андрей Травников. К участникам мероприятия также обратился сенатор РФ, Герой России Александр Карелин.

Как сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области, глава региона подчеркнул: благодаря национальным проектам, инициированным Президентом России, у Новосибирской области сегодня много строительной и ремонтной работы на спортивных объектах, организационной работы – по привлечению жителей региона к занятиям физкультурой и спортом на постоянной основе. Среди задач, которые необходимо решить, — формирование единой системы развития спорта во всех сферах жизни – школьного, студенческого, корпоративного спорта и т.д.; создание единого сквозного календаря мероприятий по всем уровням спортивной подготовки, мастерства.

Важное направление, которое обозначил Губернатор, – работа областных спортивных федераций в районах области. «Нужно серьёзно повысить активность деятельности, структурировать её, расширить территорию присутствия», — отметил Андрей Травников.

Спортивные федерации должны работать в самых отдалённых районах области, в самых маленьких школах: вовлекать детей в спорт, заниматься его популяризацией, организовывать соревнования по своим видам спорта.

Сегодня в регионе развивается 119 видов спорта, действует 117 аккредитованных спортивных федераций. Почти половина жителей Новосибирской область систематически занимаются физкультурой и спортом. Это более 1,2 млн человек.

В 2023 году министерство выполнило основные задачи, поставленные Президентом России, доложил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов: оказывается поддержка и тренерам, и спортсменам; продолжается развитие массового спорта, спорта высших достижений и поддержка ветеранов специальной военной операции. Как добавил министр, Министерство спорта РФ отметило наш регион как образцовый по выполнению плана мероприятий.

В 2023 году завершено строительство крупнейшего регионального объекта – Многофункциональной ледовой арены «Сибирь – Арена», в новом дворце спорта и уже проводятся матчи Чемпионата КХЛ сезона 2023/2024. К концу 2023 года завершены строительные работы в рамках реконструкции бассейна «СКА». Открытие запланировано на конец февраля. Продолжается работа по цифровизации отрасли. Большое внимание уделяется комфортной записи населения на массовые мероприятия через Единый портал госуслуг. Например, сейчас там можно зарегистрироваться на «Лыжню России». Среди задач на 2024 год, с учётом того, что этот год объявлен Президентом России Годом Семьи, участники заседания коллеги назвали увеличение количества спортивных мероприятий для семей.