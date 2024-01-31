Полмиллиона россиян подали заявки на дистанционное голосование – ЦИК

545 тыс. избирателей к утру 31 января подали заявление на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Также более 80 тыс. заявлений подано на голосование по месту нахождения. Прием заявлений продолжится до 11 марта, сами выборы состоятся 15-17 марта.

"Если вы знаете, что в дни голосования будете находиться не по месту вашей прописки – найдите время (на портале Госуслуг это займет не больше пяти минут) – подайте заявление и голосуйте на любом удобном вам избирательном участке", - предложила Памфилова на заседании ЦИК.

В Центризбиркоме тем временем продолжается регистрация кандидатов. Четыре кандидата официально зарегистрированы, остальные или уже сдали документы и подписи, или сделают это сегодня, или откажутся от участия в президентской гонке, как это уже сделал Сергей Бабурин. Также Памфилова сообщила, что Ирина Свиридова, которая ранее заявляла о желании выдвинуться в президенты, уведомила ЦИК об отказе от участия в выборах – она не собрала нужное количество подписей.

Сегодня подписи в ЦИК предоставил Андрей Богданов, ожидается, что также сегодня документы и подписи представят Борис Надеждин, Анатолий Баташев и Рада Русских.