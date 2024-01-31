БПЛА пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Петербурге

Беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод "Невский мазут" в Санкт-Петербурге, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, при падении БПЛА произошло возгорание пустых цистерн, пожар быстро потушили. Обломками повредило припаркованные автомобилей.

Mash пишет, что около 4:20 БПЛА пытались сбить на подлете к городу, в 60 км от Петербурга задействовали зенитный ракетный комплекс С-400.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, комментируя сообщения о громком хлопке, сообщил в телеграм-канале, что на промышленной площадке в Невском районе "произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств".

Пострадавших нет, существенного вреда имуществу тоже, идут следственные мероприятия, отметил губернатор.