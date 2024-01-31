Сбер предупредил об отключении старых версий приложения "Сбербанк Онлайн" в 2024 году

Сбербанк выпустил новое приложение для клиентов с устройствами на iOS, которое обозначено в магазине приложений AppStore как "Учёт Онлайн". На момент написания материала приложение было доступно для скачивания в AppStore.

"В первую очередь новое приложение необходимо скачать клиентам со старыми версиями СберБанк Онлайн: 12.14.1, 12.15 и 13.02. Банком принято решение прекратить поддержку этих старых версий, в течение 2024 года они будут планомерно отключены. Посмотреть версию, которая установлена на вашем устройстве, можно на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля", - говорится в сообщении банка.

Сбербанк находится под американскими санкциями, поэтому его официальные приложения удалены из App Store, недоступны для скачивания обновления. Периодически Сбер и другие российские банки, попавшие под санкции, представляют "не совсем официальные" приложения, которые им удается разместить в магазинах приложений, но через некоторое время администрация магазинов, как правило, удаляет их.