На Урале на площади в 800 "квадратов" горит цех

В среду в уральском городе Карпинск загорелся цех с паллетами. Об этом Накануне.RU сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Из здания самостоятельно вышли на улицу 10 человек. Информации о пострадавших пока не поступало.

На месте пожара работают 33 специалиста и 9 единиц техники. В данный момент огнеборцы ликвидировали открытое горение. Тушение продолжается.

Напомним, на днях на Среднем Урале тушили крупный пожар в здании, где находится фабрика поставщика "Жизньмарта".