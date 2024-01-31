На Урале на площади в 800 "квадратов" горит цех
В среду в уральском городе Карпинск загорелся цех с паллетами. Об этом Накануне.RU сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Из здания самостоятельно вышли на улицу 10 человек. Информации о пострадавших пока не поступало.
На месте пожара работают 33 специалиста и 9 единиц техники. В данный момент огнеборцы ликвидировали открытое горение. Тушение продолжается.
Напомним, на днях на Среднем Урале тушили крупный пожар в здании, где находится фабрика поставщика "Жизньмарта".