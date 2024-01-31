31 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мошенники снова пишут людям от лица главы Березовского

Глава Березовского Евгений Писцов стал "любимчиком" мошенников - от его лица горожанам в мессенджеры снова начали приходить сообщения с различными просьбами. Об этом градоначальник написал в своем официальном Telegram-канале.

"Технологии не стоят на месте и, увы, у этого прогресса, как и у всего сущего, есть как положительные, так и отрицательные последствия. Сейчас они научились использовать искусственный интеллект и могут синтезировать с его помощью голос любого человека, в том числе и мой. Поэтому при входящем звонке вы можете не только увидеть надпись на экране с моими ФИО, но и услышать "мой" голос", - написал Писцов.

Он предположил, что злоумышленники используют его список контактов или данные подписчиков в социальных сетях. По словам мэра, любой разговор заканчивается просьбой одолжить или перевести деньги, что должно сразу насторожить.

"Запомните, я никогда и ни к кому с подобными просьбами не обращаюсь. Я никогда не попрошу вас о противоправных действиях. Если вам позвонил "я" - прекратите разговор и позвоните мне сами - убедитесь, что я это я. Если у вас нет номера моего телефона, значит я не мог вам звонить. Просто прекратите общение", - добавил Писцов.

Напомним, что аналогичная ситуация произошла с градоначальником в октябре прошлого года. Тогда своей жертвой мошенники решили сделать подписчиков Telegram-канала главы Березовского.

Теги: мошенники, Писцов, березовский


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