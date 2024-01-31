Масон Андрей Богданов сдал в ЦИК подписи за свое выдвижение в президенты

Основатель "Российской партии свободы и справедливости" и великий мастер Великой масонской ложи России Андрей Богданов привез в Центральную избирательную комиссию РФ подписи, собранные в поддержку его выдвижения в президенты страны, передает РИА Новости.

Пока не известно, удалось ли Богданову собрать необходимые для прохождения на следующий этап 100 тыс. подписей (как выдвиженец от непарламентской партии он должен собрать не менее 100 тыс. подписей). Кампания Богданова по сбору подписей не была заметной.

Богданов выдвигается в президенты с 2008 года, тогда он смог набрать 1,3% голосов избирателей.