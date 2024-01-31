31 Января 2024
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Фото: Официальный telegram-канал мэра Уссурийска Евгения Коржа

В ГП призвали дать оценку работе чиновников по смытой дамбе в Уссурийске

В Генпрокуратуре призвали дать оценку действиям чиновников, ответственных за своевременную постройку и сдачу дамбы в микрорайоне "Семь ветров" в Уссурийске, которую прорвало во время паводка летом 2023 года.

"Мы прозвучали на всю страну, у нас утонул Уссурийский городской округ. И дамба "Семь ветров", которая должна была быть построена и сдана к этому времени, не реализована", - заявил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. "Разберитесь с уголовным делом", - добавил он.

По его словам, нужно дать правовую оценку действиям подрядчика, а также чиновников, которые несли ответственность за сдачу этого объекта, передает РИА Новости.

Напомним, в августе прошлого года тайфун, обрушившийся на Приморье, привел к затоплению более 4,5 тыс. домов, более 2,5 тыс. людей пришлось эвакуировать. Многие населенные пункты отрезаны от сообщения с "большой землей". 12 августа глава Приморского края Олег Кожемяко в своем telegram-канале сообщил, что в Уссурийске из-за прорыва дамбы в микрорайоне Семь ветров подтоплены несколько многоквартирных домов, жителей эвакуируют.

Проверка прокуратуры позже установила, что дамбу не достроили в срок, вследствие чего сооружение не смогло сдержать воду в паводок. Было возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ с причинением крупного ущерба по неосторожности.

СКР задержал директора и заместителя директора муниципального учреждения "Служба единого заказчика-застройщика" в Уссурийске по уголовному делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, фигуранты согласовали с подрядчиком проведение после положенного срока работ по установке шлюза-регулятора на строившейся в городе дамбе. В итоге работы не были закончены вовремя, дамбу в августе прорвал поток.

Теги: уссурийск, дамба, генпрокуратура


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