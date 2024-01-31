Макрон выступил против сельхозэкспорта с Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС принять меры против экспорта сельскохозяйственной экспорта продукции с Украины. Об этом он сказал в Швеции по итогам встречи с местным премьер-министром Ульфом Кристерссоном.

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Агроэкспорт с Украины дестабилизирует европейский рынок, подчеркнул Макрон. Это касается прежде всего ввоза курятины и зерновых. Он обсудит вопрос 1 февраля с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Во Франции протестуют фермеры, выступающие против экспорта дешевой продукции из третьих стран, что приводит к падению их доходов. Возмущение вызывает и то, что к европейской продукции предъявляются жесткие требования, в то время как к продукции из третьих стран их не предъявляют.

Ранее вышли на забастовку фермеры Германии. Их и французских коллег поддержали испанские фермеры, которые намерены присоединиться к европейским акциям протеста.