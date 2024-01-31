СМИ: Отечественные свечи зажигания для "Суперджетов" служат в десять раз меньше импортных

Отечественные свечи зажигания для самолетов "Суперджет" (SSJ100) служат в десять раз меньше импортных.

До санкций на самолете с двигателями SaM146 использовались американские свечи с ресурсом 1000 часов эксплуатации. Их импортозаместили свечами Уфимского агрегатного производственного объединения с ресурсом 100 часов (после выработки они требуют замены), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в авиакомпаниях.

Источник, близкий к Ростеху, оправдывается: отечественные свечи могут работать и больше, это нормальная практика в авиации, когда изделие на рынок выпускают "на минимальном ресурсе", чтобы подтвердить его в процессе эксплуатации и поэтапно увеличивать.

Сокращение ресурса свечей приводит к росту расходов на них. Так, авиакомпания "Россия" (78 "Суперджетов" в парке) планирует в 2024 году потратить на свечи зажигания около 900 млн руб., говорит источник. Хотя российские свечи дешевле американских, себестоимость каждого запуска двигателя все равно "увеличилась в разы" – с нескольких долларов до нескольких десятков долларов.

Также напомним, что авиастроители обещали импортозаместить весь франко-российский двигатель SaM146, а не только свечи зажигания. Испытания SJ-100 с российским двигателем ПД-8 должны были начаться еще весной 2023 года, но в конце лета частично импортозамещенный SSJ-100 все же начал испытания на SaM-146, которые в Объединенной двигателестроительной корпорации называют "настоящими рабочими лошадками".