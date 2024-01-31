31 Января 2024
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Общество
Фото: Накануне.RU

Предприятия ТМК стали обладателями Международной экологической премии

Первоуральский новотрубный (ПНТЗ) и Таганрогский металлургический (ТАГМЕТ) заводы, входящие в Трубную металлургическую компанию (ТМК), стали лауреатами Международной экологической премии "ЭкоМир-2023" за проекты по водоочистке и сохранению биологического разнообразия, сообщает пресс-служба ТМК.

ПНТЗ стал лауреатом в номинации "Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка отходов производства и потребления" за реализацию программы по строительству новых очистных сооружений для химически загрязненных стоков. На предприятии с 2020 года работает комплекс водоочистки AQA Генезис, который обеспечивает чистый оборотный цикл водоснабжения трубопрокатного производства для максимального снижения забора речной воды. В планах — продолжение комплексной модернизации водного хозяйства ПНТЗ, расширение проекта AQA на предприятии благодаря строительству нового экологического объекта, который позволит оптимизировать систему оборотного водоснабжения завода и снизит объем сбросов.

ТАГМЕТ заявил на конкурс экопроект "Установка рыбозащитных устройств насосной станции "Береговая" энергетического цеха", направленный на защиту и сохранение популяций рыбы, обитающей в прибрежной зоне Таганрогского залива, при заборе воды на насосной станции. Комплекс оборудования комбинированных двухконтурных рыбозащитных устройств (КДРУ) является составной частью технологического цикла замкнутой системы оборотного водоснабжения предприятия, благодаря которой вся используемая вода проходит через специальные водоочистные комплексы и возвращается в производство.

"Экологическое оборудование на заводах постоянно совершенствуется, проектируются и создаются новые комплексы. Для нас важно делиться опытом на отраслевых мероприятиях и в рамках конкурсов, и мы ценим внимание экспертов к передовым природоохранным проектам компании", — отметила главный эколог ТМК Марианна Климова.

Теги: Трубная металлургическая компания, Первоуральский новотрубный завод, Таганрогский металлургический завод, ЭкоМир-2023


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