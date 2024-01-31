В Екатеринбурге решили сделать 12 июня официальным Днем парка "Уралмаш"

Дата 12 июня, когда отмечается День России, в Екатеринбурге будет считаться и Днем парка "Уралмаш". На этом настоял депутат городской думы Алексей Вихарев.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, сегодня состоялся обход парка с главой уральской столицы Алексеем Орловым.

"Наш любимый парк, за который мы бились несколько лет, наконец-то начал возрождаться. Установлено колесо обозрения, появилось освещение, асфальтовые дорожки. Закуплены туалеты. Поблагодарил Алексея Валерьевича за помощь и поддержку. Без него бы ничего не получилось", - отметил Алексей Вихарев.

Как руководитель фракции "Единая Россия" в гордуме депутат предложил объявить постановлением день 12 июня официальным Днем парка "Уралмаш".

"Будет очень символично, празднично и красиво. День России – День парка! Алексей Валерьевич меня поддержал, 12 июня поистине новый День рождения парка "Уралмаш", - добавил Вихарев.