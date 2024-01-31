Теперь официально. Дом Топоркова в Екатеринбурге признали объектом с признаками ОКН

Дом Топоркова по ул. Чернышевского, 6 в Екатеринбурге, который внезапно решили снести посреди ночи на прошлой неделе, теперь не смогут снести. Об этом заявили активисты движения "Том Сойер Фест". Управление госохраны ОКН Свердловской области включил здание в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

"Это значит, что по закону теперь нельзя сносить здание не только из-за несогласованных работ в зонах охраны соседнего ОКН, но и потому что теперь этот дом под охраной государства. В течение 90 рабочих дней будет принято решение о включении (или нет) дома в перечень ОКН", - заявили активисты в своих соцсетях.

Помимо этого, над Домом Топоркова установлено круглосуточное видеонаблюдение с трансляцией.

Напомним, о тайном сносе стало известно на прошлой неделе. Здание решили демонтировать, несмотря на восстановительные работы, выполненные волонтерами в 2019 году. Последние совместно с градозащитниками и забили тревогу, после чего в дело вмешались прокуратура и депутат Госдумы Хинштейн.