31 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: группа &quot;Том Сойер Фест - Екатеринбург&quot; / vk.com/tomsawyerfestekat

Теперь официально. Дом Топоркова в Екатеринбурге признали объектом с признаками ОКН

Дом Топоркова по ул. Чернышевского, 6 в Екатеринбурге, который внезапно решили снести посреди ночи на прошлой неделе, теперь не смогут снести. Об этом заявили активисты движения "Том Сойер Фест". Управление госохраны ОКН Свердловской области включил здание в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

"Это значит, что по закону теперь нельзя сносить здание не только из-за несогласованных работ в зонах охраны соседнего ОКН, но и потому что теперь этот дом под охраной государства. В течение 90 рабочих дней будет принято решение о включении (или нет) дома в перечень ОКН", - заявили активисты в своих соцсетях.

Помимо этого, над Домом Топоркова установлено круглосуточное видеонаблюдение с трансляцией.

Напомним, о тайном сносе стало известно на прошлой неделе. Здание решили демонтировать, несмотря на восстановительные работы, выполненные волонтерами в 2019 году. Последние совместно с градозащитниками и забили тревогу, после чего в дело вмешались прокуратура и депутат Госдумы Хинштейн.

Теги: дом Топоркова, Екатеринбург, ОКН, видеонаблюдение


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