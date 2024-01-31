ФАС потребовала у крупнейших банков объяснить изменения условий льготной ипотеки

Федеральная антимонопольная служба проверит основания, на которых шесть крупных российских банков изменили условия выдачи ипотеки с господдержкой. Речь идет о Сбере, ВТБ, Альфа-банке, Промсвязьбанке, ФК "Открытие" и Совкомбанке.

"Банки установили комиссию для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит. В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство жалобами граждан и застройщиков на действия банков ФАС России направила запросы в кредитные организации с целью анализа обоснованности решений об установлении такой комиссии", - говорится в сообщении антимонопольной службы.

Банки начали менять условия в начале 2024 года. Они заявили, что будут оформлять льготные кредиты только на жилье, купленное у их партнеров. Чтобы стать партнером банка, застройщик должен заплатить комиссию. Юристы полагают, что фактическое привлечение банками застройщиков к софинансированию кредитов не могло не вызвать вопросов у ФАС и ЦБ.