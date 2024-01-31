План "Ковер" вводили ночью в Пулково

Средства ПВО сбили беспилотник в небе над Псковской областью в ночь на среду. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Аэропорт Пулково в Петербурге минувшей ночью вводил план "Ковер". Его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в аэропорту неопознанных летающих объектов.

Как сообщает ТАСС, как минимум один самолет перенаправили для посадки в другом городе. Рейс из Душанбе в итоге сел в "Домодедово". Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Накануне Минобороны России сообщило о 21 сбитом украинском беспилотнике. Все они были уничтожены системой противовоздушной обороны в ночь на 30 января.