Миронов предложил увеличить наказание за диверсии на транспорте

Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект о повышении ответственности за умышленное повреждение транспортной инфраструктуры по заданию иностранного государства или организации.

Он отмечает, что в 2023 году участились диверсии на железных дорогах. По данным открытых источников, только за первое полугодие зафиксированы 30 поджогов железнодорожного оборудования, совершенные в различных регионах. В большинстве случаев это квалифицируется по статье 267 УК РФ ("Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения"), ответственность по которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. При этом такие же действия, направленные на подрыв экономической безопасности и (или) обороноспособности государства (статье 281 УК РФ ("Диверсия")), наказывается лишением свободы на срок до 20 лет. Однако чаще всего эти случаи проходят по статье 267 с минимальным наказанием для диверсантов.

Миронов предложил ввести в эти статьи квалифицирующий признак, что совершение таких действий по заданию или в интересах иностранного государства или организации в период военного положения, в военное время, в условиях вооруженного конфликта или в период боевых действий наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.

Верховный суд РФ не имеет существенных замечаний, но Правительство выступило против, отметив, что совершение любого преступления в период военного положения, в военное время или в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий уже признается отягчающим обстоятельством и новый закон не нужен.