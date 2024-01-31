В Екатеринбурге "финансовый коуч" заставил пенсионерку отдать аферистам 3 млн рублей

В Екатеринбурге пенсионерка стала жертвой так называемого "финансового коуча". Под его диктовку она "инвестировала" в фиктивную торговую площадку миллионы рублей.

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Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, однажды в социальной сети женщина наткнулась на заманчивую рекламу увеличения доходов через один из крупных коммерческих банков. Она перешла по ссылке на сайт, где указала свой номер. С пенсионеркой связался "финансовый эксперт", который через мессенджер отправил ей ссылку на другой сайт. Перейдя по ней, женщина зарегистрировала личный кабинет и оставила свои данные.

После этого она зашла в чат сообщила о желании пополнить свой счет. В ответ ей отправили реквизиты некоего банковского счета, куда следует внести средства. Сделав перевод на 15 тысяч рублей, клиентка обнаружила на своем счете на сайте пополнение на эту сумму, а также "бонус" – еще 10 тысяч рублей.

Затем с потерпевшей связался "финансовый коуч", который прислал ей несколько видео об инвестициях и криптовалюте. Он заявил о необходимости обучения "по выработке грамотной финансовой стратегии и создания эффективного инвестиционного портфеля". Две недели доверчивая женщина, следуя указаниям "наставника", неоднократно пополняла свой счет в личном кабинете через указанные "коучем" банковские реквизиты и проводила различные "сделки". Ей пришлось отдать все свои сбережения и даже влезть в долги.

Однако дальнейшие попытки вывести "заработанные деньги" не увенчались успехом. Всего пенсионерка перевела на счета аферистов 3 миллиона рублей, из них около 2 миллионов – кредитные средства. Она обратилась в полицию, где сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере".