В Екатеринбурге будут судить девушку-курьера, устроившуюся к мошенникам еще несовершеннолетней

В Екатеринбурге будете судить местную жительницу 2005 г.р. за работу курьером у телефонных мошенников. Устроившись к ним еще несовершеннолетней, девушка забрала у свердловских пенсионеров свыше 3,2 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в состав организованной группы свердловчанка вступила в 2023 году, когда ей было всего 17. Злоумышленники притворялись родственниками, попавшими в беду, сотрудниками правоохранительных органов и вымогали у пенсионеров накопления. С января по февраль девушка выступала в роли курьера, переводя большую часть полученных денег "работодателям", а остальное оставляя себе.

Помимо этого, в феврале того же года девушку задержали с наркотиками. Выяснилось, что та получила координаты через интернет и забрала вещества из тайника. Наркотическое средство было изъято при задержании.

Екатеринбурженку обвиняют сразу по двум статьям: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.