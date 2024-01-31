В пермской школе дизайна "Точка" сработала тревога о вооруженном нападении

В пермской школе дизайна "Точка" на ул. Татищева сработала тревога "вооруженное нападение".

Как сообщили Накануне.RU в краевом министерстве территориальной безопасности, инцидент произошел сегодня утром. Уже через четыре минуты в учебное заведение прибыли два наряда вневедомственной охраны Росгвардии. К счастью, тревога оказалась ложной - охранник учебного заведения случайно нажал кнопку.

Сотрудники образовательного учреждения действовали по алгоритму и закрылись в классах вместе с учениками. Их жизням и безопасности ничего не угрожает, учебный процесс восстановлен.

В настоящий момент по факту инцидента проводится служебная проверка.