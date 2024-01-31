Комитет Госдумы выступил против регистрации электросамокатов

Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект о регистрации средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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Законопроект был внесен осенью группой депутатов от СРЗП, которые предложили ввести регистрацию СИМ по аналогии с автомобилями и мотоциклами. Комитет же не поддержал законопроект, указав, что в Правительстве готовится законопроект, который предусматривает комплексный подход к решению вопроса использования СИМ.

Первый зампред комитета по транспорту Павел Федяев отметил, что вопрос актуален, но одним законопроектом его не решить. Кабмин в прошлом году утвердил "дорожную карту" по нормативному регулированию СИМ, в рамках которой будут меняться различные нормативные акты, в том числе КоАП и Правила дорожного движения.

Глава комитета Евгений Москвичев предложил авторам законопроекта отозвать его и войти в рабочую группу, чтобы совместно работать над решением насущной проблемы.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов заявил о сильнейшем лобби самокатного бизнеса, за которым стоят очень влиятельные люди.