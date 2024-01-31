Стало известно, сколько россияне дают детям денег на карманные расходы

Абсолютное большинство россиян с детьми (91%) считает, что выделять детям карманные деньги необходимо. Еще 3% считают, что давать детям деньги не нужно, но все равно дают их. Остальные оставляют детей без средств на карманные расходы, к такому выводу пришли аналитики "Авито" по результатам опроса.

Выяснилось, что 41% родителей выделяют отпрыскам до 1 тыс. руб. в месяц (чаще всего это молодые родители в возрасте 25-34 лет). До 2 тыс. руб. детям выделяют 28% респондентов. Ещё 13% дают детям до 5 тыс. руб. в месяц.

Еще 5% родителей с детьми выделяют на эти цели более 5 тыс. руб. Среди таких больше людей в возрасте 55-64 лет.

12% сказали, что четкой суммы нет – она может зависеть от ситуации.

Также выяснилось, что мужчины обычно выделяют детям больше денег, чем женщины.

Только 58% респондентов контролируют траты детей время от времени. 22% просят отчета о всех потраченных средствах, а 21% этот вопрос не интересует совсем.

По словам родителей, их отпрыски чаще всего тратят деньги на снеки и сладости (62%), походы в кафе или обеды в столовой (38%), игрушки (35%), билеты в кино (18%) и на проезд (17%).