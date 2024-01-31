США сегодня могут передать Украине управляемые снаряды GLSDB

Украина 31 января может получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB в рамках анонсированных в прошлом году поставок, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, Пентагон успешно испытал предназначенную для Украины новую высокоточную бомбу дальнего радиуса действия.

Politico отмечает, что у американских вооруженных сил есть аналогичная версия бомбы воздушного базирования, однако на вооружении у США еще нет версии наземного базирования.

Впервые поставки Украине этих бомб Штаты анонсировали в начале 2023 года, напоминает РИА Новости.

28 марта прошлого года Минобороны РФ сообщало, что ПВО России впервые сбила в зоне спецоперации управляемый реактивный снаряд GLSDB.

Бомба малого диаметра наземного базирования (англ. GLSDB) — оружие, созданное компаниями Boeing и Saab Group, которые модифицировали "бомбу малого диаметра" (SDB) от "Боинг" (GBU-39), добавив ракетный двигатель. Оружие запускается из наземных ракетных комплексов (РСЗО) M270 и M142 HIMARS. Дальность действия дальнобойных снарядов GLSDB составляет до 150 км.