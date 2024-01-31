31 Января 2024
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Фото: wwwpatriarchia.ru

Суд над митрополитом Леонидом перенесен на неопределенный срок

Заседание Высшего общецерковного суда по делу бывшего патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида переносится на неопределенный срок в связи с получением письма от иерарха об уважительных причинах, по которым он не может прибыть на заседание в упомянутый день. Первоначально повторное заседание было назначено на 31 января.
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Как сообщалось, митрополит Леонид получил повестку в суд с формулировкой "за церковные правонарушения, выявленные при передаче дел при освобождении от должности настоятеля храма Всех святых на Кулишках". Настоящей же причиной является разгром Африканского экзархата после полутора лет его очень успешной работы, уверен иерерх. Недоброжелатели просто вошли в сговор с руководством РПЦ и намерены совершить расправу над ним, уверен он.

Ранее иерарх заявил, что не будет участвовать в этом "суде".

Председатель Миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки священник Георгий Максимов публично поддержал митрополита. Он заявил, что в прошлом году действующий священник Максим Ткаченко запустил кампанию в сети по дискредитации Церкви и даже призывал убить патриарха. После возмущений он просто удалил свой аккаунт без всяких последствий для себя, "успешно завершил общецерковную аспирантуру, видимо, пойдет дальше на повышение в ненавидимой им Церкви". А митрополита Леонида отдают под церковный суд, притом что его труды в Африке общеизвестны и отмечены церковным орденом, а в храме на Кулишках, где он якобы что-то нарушил, он оставил о себе только добрую память.

"Однако этого человека отовсюду сняли и теперь вызывают в церковный суд. Те же люди, которые не нашли ничего достойного церковного суда в публичной деятельности иерея Ткаченко", - написал священник.

Перенесение суда над митрополитом Леонидом может свидетельствовать о том, что дело решено притормозить.

Православный публицист Александр Вознесенский обращает внимание на то, что митрополит удалил свои жесткие публикации про церковный суд, но удалили и его клеветники. Он надеется, что обвинения будут впоследствии сняты, а иерарха вернут в дело.

Теги: РПЦ, церковь


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