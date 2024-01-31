МВФ в два раза повысил прогноз по росту российской экономики в 2024 году

Международный валютный фонд (МВФ) повысил более чем в два раза прогноз по росту российской экономики в 2024 году – с 1,1% (октябрьский прогноз) до 2,6%. Эта цифра также превосходит ожидания традиционно самого позитивного прогнозиста – Минэкономразвития (в ведомстве предсказывают рост ВВП в этом году на 2,3%). Центральный банк России пока не обновлял свой прогноз – 0,5-1,5%.

При этом МВФ ожидает, что в 2025 году экономика России значительно замедлится и вырастет всего на 1,1%.

Рост экономики России в 2023 году фонд оценивает в 3%, что также значительно выше ранних прогнозов этой организации.