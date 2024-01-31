"Уралвагонзавод" не смог обжаловать решение суда о взыскании около 40 млн рублей

"Уралвагонзавод" не сумел обжаловать решение о взыскании с корпорации около 40 млн рублей задолженности.

Напомним, иск компании "УМК-Сталь" к "УВЗ" был подан в сентябре прошлого года. Речь шла о взыскании задолженности по договору поставки в связи с неисполнением обязательств по оплате поставленной продукции и неустойки. Общая сумма требований составляла около 40 млн рублей.

22 ноября дело было рассмотрено и решением Арбитражного суда Свердловской области иск был полностью удовлетворен. А в декабре поступила апелляционная жалоба, которую подала корпорация "Уралвагонзавод".

Как сообщается в электронной картотеке арбитража, жалобу рассматривал Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми. Накануне, 30 января, состоялось заседание.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в картотеке.

Будет ли "УВЗ" продолжать оспаривать взыскание в вышестоящих инстанциях, пока неизвестно.