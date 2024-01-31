31 Января 2024
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

В Верховную Раду внесен исправленный законопроект о мобилизации

Правительство Украины внесло в Верховную Раду доработанный проект закона о мобилизации и учете военнообязанных. Документ опубликован на сайте Минобороны страны.

Одно из положений законопроекта гласит, что после его одобрения все стоящие на военном учете граждане обязаны явиться в течение 60 дней в территориальный центр комплектования (ТЦК, военкомат) для уточнения данных: адреса проживания, номера телефона, адреса электронной почты и т.д.

Также в законопроекте сохранены два основных пункта: снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и введение электронных повесток. Повестка будет считаться полученной с момента поступления в электронный кабинет военнообязанного. При этом бумажные повестки также сохраняются.

Все граждане Украины в возрасте 18-60 лет обязаны будут носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полиции. А полицейские могут задерживать и доставлять в ТЦК уклонистов. Обязанность "обеспечить прибытие" призывников в ТЦК возложена на местные администрации.

Для выезда за границу всем мужчинам в возрасте 18-60 лет нужно дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета.

Теги: верховная рада, мобилизация, законопроект


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