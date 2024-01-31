Times: Буданов и Сырский отказались занять пост главкома ВСУ

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский, так же как и начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, отказался от предложения украинского лидера Владимира Зеленского занять пост главнокомандующего ВСУ, сообщает The Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, отклонение Сырским и Будановым предложения занять должность главкома вместо Валерия Залужного заставило Зеленского «пойти на попятную». Ему под давлением "международных партнеров" якобы пришлось отказаться от идеи уволить Залужного.

Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что Зеленский встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным по поводу отставки последнего. Но переговоры ничем не окончились: глава государства предложил главкому написать рапорт об отставке, другую должность не предложил, Залужный от предложения отказался.

Источники издания также утверждают, что отставка Залужного станет только первым шагом в цепочке кадровых изменений в командовании ВСУ и политическом руководстве Украины.