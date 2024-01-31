Страницу беглого пермского депутата в "ВКонтакте" заблокировали, после дискредитации СВО

Страницу бывшего депутата пермской гордумы Сергея Медведева в социальной сети "ВКонтакте" заблокировали по решению прокуратуры, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение о блокировке было принято 29 января.

Депутат опубликовал 31 декабря пост, дискредитирующий СВО, в котором заявил, что не празднует Новый год из-за конфликта с Украиной. Вскоре бывший парламентарий уехал из России. 11 января Медведева исключили из партии, 13 января - из фракции КПРФ в гордуме. 22 января 2024 года гордума Перми лишила Сергея Медведева полномочий депутата.