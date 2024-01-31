Верховный суд России признал законным дистанционное голосование на выборах президента

Верховный суд России признал законным дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента в этом году, передает РАПСИ.

Ранее оспорить проведение ДЭГ на предстоящих в марте выборах пытался россиянин Андрей Тихонов. В его исковом заявлении говорилось, что организация ДЭГ неправомерно ограничивает время на волеизъявление. По мнению истца, права граждан нарушают условия дистанционного голосования: проголосовать можно только в течение одного часа, вернуться к бюллетеню позже уже нельзя, даже если прервалась связь или разрядилось мобильное устройство.

Верховный суд с доводами Тихонова не согласился (как ранее ЦИК и Генпрокуратура, куда он тоже жаловался).

На предстоящих выборах президента дистанционное голосование будет проводиться в 29 регионах. По данным ЦИК, в первые сутки после начала приема заявок на ДЭГ пожелали проголосовать в таком формате 10 тыс. избирателей.