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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В суде объяснили, почему фигурантов дела о смертельном ДТП в Лесном освободили от наказания

В Свердловском областном суде объяснили, почему фигурантов дела о смертельном ДТП в городе Лесной было решено освободить от наказания.

Накануне были рассмотрены апелляции на приговор по уголовному делу о ДТП с автобусом в Лесном, которое случилось в 2021 году. Тогда погибли восемь человек. По итогам рассмотрения уголовное преследование двух фигурантов – водителя и директора АТП – было прекращено.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, оценив доказательства, исследованные судом первой инстанции, и дополнительно допросив специалистов и экспертов, было установлено, что отказ тормозной системы произошел в ходе движения автобуса по маршруту. Причиной стал износ деталей, недоступных для визуального предрейсового контроля, который производит водитель.

"Впервые управлявший этим автобусом в день происшествия Зелев перед рейсом провел предусмотренные регламентом работы, в том числе убедился в работоспособности тормозной системы, а механик АТП выпустил автобус на линию. Во время движения по маршруту автобус совершал предусмотренные расписанием остановки, пока не произошел отказ тормозной системы. В ходе дальнейшего движения водитель Зелев не имел возможности остановить автобус, двигавшийся под уклон, иным образом, кроме его опрокидывания, угрожающего безопасности пассажиров. Поэтому он продолжил движение по дороге до ворот предприятия, на проезжей части за которыми, как оказалось, находились люди", - сообщили в облсуде.

Судебная коллегия сочла, что в действиях шофера отсутствует состав преступления – нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть людей, так как он не допустил нарушения и не имел возможности избежать причинения вреда людям.

Также в суде пояснили, что рассмотрение дела в отношении механика было приостановлено в связи с его тяжелым заболеванием. Судебное разбирательство продолжалось только в отношении водителя и директора АТП. Что касается последнего, то истек срок давности его привлечения к уголовной ответственности.

Теги: водитель, ДТП, Лесной, суд


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