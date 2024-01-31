Власти собираются ввести обязательный консульский учет россиян за рубежом – МИД

Министерство иностранных дел России вместе с другими заинтересованными ведомствами прорабатывает вопрос введения обязательного консульского учета граждан РФ, проживающих за рубежом, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства Марию Захарову.

Введение такой процедуры могло бы означать обязательную регистрацию для граждан РФ в дипмиссии в стране, где они находятся.

По словам Захаровой, МИД собирается дать определение понятию "гражданин, постоянно проживающий за пределами РФ" и конкретизировать правовой статус таких россиян. Она не объяснила, чем государство не устраивает текущее законодательство.

МИД собирается представить проект документов в правительство России к 20 июня 2025 года.