В России могут ввести сертификацию самозанятых в сфере красоты

В России предложили ввести сертификацию для самозанятых, работающих в сфере красоты и здоровья.

Как сказано в письме Торгово-промышленной палаты в аппарат правительства, она необходима для подтверждения, что специалист обладает достаточной квалификацией и соблюдает все требования безопасности. В настоящее время требования для работы в бьюти-индустрии распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Так, ИП для предоставления услуг по маникюру должны оформить медицинскую книжку, подтвердить образование и покупать сертифицированные материалы. Для самозанятых таких обязательств нет.

Также из документа следует, что разные условия ведения бизнеса для предпринимателей и самозанятых влияют на финансовые показатели. Из-за издержек ИП стоимость услуг в салонах и на дому может существенно отличаться.

Как заявила доцент кафедры "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева, инициатива Торгово-промышленной палаты — важная и необходимая мера в сфере красоты и здоровья, которая направлена на защиту клиентов. Она объяснила это тем, что сегодня россияне нередко сталкиваются с некачественным сервисом, который наносит ущерб их здоровью, и впоследствии вовлекаются в долгие судебные разбирательства ради возмещения вреда, сообщают "Известия".

Ранее в Госдуме призвали предоставить самозанятым женщинам право на добровольную уплату взносов для того, чтобы во время отпуска по уходу за ребенком получать пособия.