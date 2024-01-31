ФАС спрогнозировала подорожание продуктов из-за "российской полки"

Кабмин России готовит официальный отзыв на проект закона о "российской полке".

Федеральная антимонопольная служба России выступает резко против этого и просит подготовить отрицательное заключение на документ. На прошлой неделе в правительстве прошло совещание, на котором чиновники обсуждали этот вопрос.

В бумагах кабмина сказано, что ФАС считает, что торговля не сможет выполнить предложенные нормы, которые якобы не повысят конкурентоспособность российских товаров. Поэтому служба не поддержала даже концепцию законопроекта, считая, что может произойти подорожание продуктов из-за "российской полки".

С инициативой выступила депутат "Единой России" Татьяны Буцко. По ее словам, с 1 марта 2024 года торговые сети должны выделять специальное пространство для отечественных непродовольственных товаров. Например, это может быть бытовая химия или косметика, их рассматривают в первую очередь. Такая квота не должна превышать 50%. Как считает законодатель, это будет способствовать продвижению отечественных товаров. Инициативу поддержали в Минпромторге, сообщают "Известия".

Напомним, все товары разобьют на отечественные и иностранные. Меру предложено распространить не только на стационарную розницу, но и на онлайн-торговлю. Агрегаторы и интернет-магазины должны будут "обеспечить безусловно первоочередное размещение предложений" о продаже именно российских товаров.