31 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Составлен портрет сверхбогатых россиян

В России составили типичный портрет богатейших россиян.

Как выяснили ученые центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Мареева и Екатерина Слободенюк в статье "Сверхбогатые в России: состав и динамика группы", опубликованной в журнале "Мир России", из года в год группа сверхбогатых россиян, входящих в список Forbes, обновляется очень мало. Так, в последние годы доля новичков в ТОПе колебалась в районе 3%.

Типичный портрет богатейших россиян выглядит так: в основном это мужчины с высшим столичным образованием из хороших семей, сделавшие состояние в топливно-энергетическом комплексе, финансах или промышленности. Однако в последние годы в топ-200 состоятельных россиян чаще стали входить женщины и молодые бизнесмены.

Специалисты из Института социальной политики НИУ ВШЭ выявили устоявшиеся тенденции в когорте сверхбогатых россиян: главные из них — неравенство по уровню богатства даже внутри этой узкой группы и медленная сменяемость представителей группы. В 2011 году среднее значение состояний бизнесменов составляло $2,5 млрд. Однако состоянием меньше этой суммы (до $2 млрд) обладали три четверти представителей списка. В 2021 году среднее значение увеличилось до $3,3 млрд. При этом доля наименее богатых сократилась до 64%, а также увеличилось число миллиардеров следующей ступени (с состоянием до $5 млрд), но все же тех, кто обладает десятками миллиардов, оставались единицы.

Слабая обновляемость списка богатейших россиян ведет к тому, что эта группа в целом "стареет". Если в 2011 году средний возраст ее представителей составлял 50 лет, то к 2021 году — уже 58 лет.

Другая отличительная характеристика сверхбогатых россиян — наличие высшего образования (оно есть у 90% представителей группы), а четверть из них не остановились на этом, получив второе образование или ученую степень. Большинство учились в вузах Москвы и Санкт-Петербурга.

Отцы и матери сверхбогатых наиболее часто были трудоустроены в науке, образовании, культуре, а также промышленности или топливно-энергетическом комплексе (в других отраслях они были представлены значительно реже).

Для своих детей сверхбогатые россияне по крайней мере до 2022 года чаще всего выбирали зарубежное образование. В 2021 году за рубежом учились дети 69% представителей списка Forbes, а в 2011 году — 64%.

Что касается отраслей, в которых представителям списка Forbes удалось заработать состояние, то на протяжении двух десятилетий главными секторами были финансы, промышленность и топливно-энергетический комплекс. Две трети принадлежащих миллиардерам компаний — из этих секторов. В последние годы попадание в рейтинг стали все больше обеспечивать сферы торговли, а также связи и IT-технологий, сообщает РБК.

Теги: олигархи, россияне, богатство


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