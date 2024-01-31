31 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Власти РФ создадут дополнительные условия для сдерживания цен на мясо и птицу

Кабмин России поддержит проект закона о сокращении периода оплаты торговым сетям поставок продуктов питания в зависимости от их сроков годности.

Об этом говорится в проекте отзыва правительства РФ, который был рассмотрен и одобрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности. Документ предлагает внести изменения в ст. 9 ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ". Его внесли на рассмотрение депутатов Госдумы еще в ноябре 2022 года, до первого чтения он пока не дошел. К скоропортящимся продуктам, в частности, относятся птица, мясо, рыба, сыры, икра, свежие фрукты и ягоды, молоко и другие позиции.

В кабмине предлагают установить дату вступления в силу закона не ранее 1 сентября 2024 года, а не со дня официального опубликования, как планировалось ранее. Это поможет бизнесу адаптироваться, в том числе – перезаключить договоры поставок. Дата рассмотрения законопроекта в первом чтении еще не определена, сообщают "Ведомости".

Напомним, птицеводы России готовы нарастить производство яйца и мяса птицы на фоне растущего спроса. Для этого необходима поддержка государства, с тем, чтобы стимулировать инвестиции.

Теги: продукты, мясо, птица


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