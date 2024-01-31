В WhatsApp появится новый способ аутентификации

В мессенджере WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta) появится новая функция для смартфонов на операционной система iOS.

Она позволит заходить в приложение с помощью Face ID, Touch ID или PIN-кода. В настоящее время функция проходит тестирование.

Она будет доступна в будущих обновлениях приложения. Это позволит упростить систему входа в мессенджер, чтобы избавить пользователей от необходимости вводить шестизначный код. Функция устанавливается по желанию, ее можно будет отключить через настройки приложения, сообщает портал WABetaInfo.

Ранее стало известно, что в WhatsApp можно будет общаться с пользователями других мессенджеров.